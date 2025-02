Lo spazio per una Marottata

"Il presidente nerazzurro negli ultimi anni ha ormai abituato tutti a grandi colpi a parametro zero. La politica messa in campo da Oaktree, però, ha fatto cambiare le strategie sul mercato: si punta su giovani interessanti, non più solo sui free agent che sfruttano il fatto di essere svincolati per garantirsi ingaggi più elevati. Ecco perché nei mesi scorsi ci sono stati diversi approcci con Jonathan David, attaccante del Lilla, e Jonathan Tah, difensore centrale del Leverkusen.