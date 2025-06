"Si lasciano con sorriso e stretta di mano, ma si lasciano". Così il quotidiano Il Giornale racconta della separazione tra Inzaghi e l'Inter costretta a trovare un sostituto in poco tempo vista l'incombenza del Mondiale per Club. Il tecnico lo giocherà sulla panchina dei sauditi affrontando come primo avversario, il 18 giugno, il Real Madrid a Miami dove Inzaghi volerà nei prossimi giorni insieme al fido Farris e al suo staff.

Tra i motivi che hanno spinto Inzaghi a lasciare ci sono: "La stanchezza di un anno vissuto oltre i limiti, la consapevolezza che oggi l'Inter sia una squadra consumata e che andrebbe rifatta mentre invece verrà solo restaurata e il timore che a queste condizioni non ci si possa ripetere. Inzaghi è arrivato all'incontro con Marotta, Ausilio e Baccin e senza nessun rappresentate di Oaktree con le idee chiare. Del resto col presidente aveva già parlato due volte al telefono tra domenica e lunedì e sapeva che non c'erano margini per soddisfare le sue richieste che non erano economiche ma programmatiche. Il mercato non lo fa Marotta ma il fondo americano e andrà non poco oltre Luis Henrique, Sucic e forse Bonny. Se esce uno tra Bisseck e Frattesi i soldi verranno reinvestiti, poi solo caccia a prestiti ed esuberi di altri da aspettare fino a fine agosto".