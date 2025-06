Il danese resta l’obiettivo numero uno per l’attacco nerazzurro. Lo United vuole una cessione definitiva, l’Inter spinge per il prestito

L’Inter continua a monitorare da vicino la situazione di Rasmus Hojlund, obiettivo principale per rinforzare l’attacco. Dopo la vittoria della Danimarca contro l’Irlanda del Nord, il centravanti ha commentato così i rumors su un ritorno in Serie A: “So come stanno le cose e cioè che ho un contratto con il Manchester United fino al 2030 e mi aspetto di giocare in quella squadra”.