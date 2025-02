Inter-Milan, altro derby di mercato? Ceccarini: “Pressing forte per…”

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini si è già proiettato sulla prossima sessione di calciomercato. Gli occhi di Milan e Inter pare siano finiti sullo stesso fascicolo, quello che porta il nome di Samuele Ricci del Torino. Spiega l'esperto di calciomercato: "Il Milan è in pressing da tempo e sta cercando di mettersi in pole position per anticipare la concorrenza.

È chiaro che non sarà facile concludere questa operazione perché la richiesta del presidente Cairo è molto alta. Su di lui c’è anche l’Inter. E quindi anche per evitare altri inserimenti i rossoneri sono pronti ad aumentare il pressing. Sul fronte dei rinnovi la situazione è abbastanza chiara: in dirittura d’arrivo ci sono quello di Maignan e Reijnders, rispettivamente fino al 2029 e 2030. Fiducia anche per Pulisic mentre per Theo Hernandez si registra una fase di stallo".