Al netto del numero delle operazioni da condurre e di chi sarà poi l'allenatore, il club ha intenzione di abbassare in maniera importante l'età media della squadra e così sarà. A tal proposito, torna d'attualità un nome già attenzionato in passato. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Piace anche Leoni – oltre ai vari Lucumi, Beukema e De Winter -, su cui c’è pure la concorrenza del Milan. Ma chissà che, qualora dovesse raccogliere l’eredità di Inzaghi, Chivu non possa trasformarsi nell'ago della bilancia. Là dietro, in ogni caso, non sono previsti cambi di rotta in merito alle conferme di Acerbi e De Vrij, destinati a restare per un’altra stagione".