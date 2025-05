L’idea è che ci possa essere anche un terzo innesto in tempi rapidi. Dovrebbe essere in difesa, con diversi candidati tra cui scegliere: dalla new-entry De Winter al tandem del Bologna Lucumi-Beukema. Peraltro, l’Inter potrà contare anche sui giocatori di rientro dai prestiti. Come Valentin Carboni, che ha già fatto ritorno alla base a gennaio, ma che deve completare il recupero dopo il grave infortunio al ginocchio. Pio Esposito, invece, è in bilico, visto che in contemporanea c’è pure l’Europeo Under 21.

La situazione lista al Mondiale

Peraltro, per il Mondiale per club, non esistono problemi di numeri. L’iniziale pre-lista da 50 giocatori (esigenza organizzativa per il rilascio dei visti e per aiutare le produzioni multimediali del torneo), verrà ridotta soltanto di 15 unità: le rose, insomma, saranno di 35 elementi, di cui almeno 3 portieri. In ogni partita, tuttavia, solo 26 andranno a referto: 15 giocatori in panchina e 9 in tribuna. Tra il 27 giugno (quando sarà finita la fase a gironi) e il 3 luglio (prima dell'inizio dei quarti), tuttavia, sarà possibile integrare la lista, rimpiazzando i giocatori con il contratto scaduto o sostituendone due. In totale, tra rimpiazzi e sostituzioni, sarà possibile arrivare a un massimo di 6 nuovi nomi sulla lista. In ogni caso si potrà pescare soltanto all'interno dei 50 preconvocati e non tra gli eventuali acquisti completati tra l'1 e il 3 luglio. In sostanza: chi non firma entro il 10 giugno, il Mondiale per Club può guardarlo da casa. Gratis su Dazn, ma da casa”, si legge.