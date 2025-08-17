"Anzi, i dirigenti interisti hanno invece la volontà di riposizionare altrove la cifra stanziata per l'atalantino (più o meno 45 milioni), nello specifico dirottandola su un difensore centrale (un obiettivo è Solet) e su un centrocampista stile Koné (per inciso, dare come definitivamente tramontata la pista che porta al romanista è sbagliato)".