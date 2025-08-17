Ademola Lookman sembra in queste ore più lontano dall'Inter, ma i nerazzurri proveranno, con i 45 milioni di euro inizialmente stanziati per l'attaccante dell'Atalanta, comunque a regalare a Chivu un paio di colpi in vista della stagione alle porte.
Ademola Lookman sembra in queste ore più lontano dall'Inter, ma i nerazzurri proveranno comunque a regalare a Chivu un paio di colpi
A tal proposito, scrive Sport Mediaset:
"Anzi, i dirigenti interisti hanno invece la volontà di riposizionare altrove la cifra stanziata per l'atalantino (più o meno 45 milioni), nello specifico dirottandola su un difensore centrale (un obiettivo è Solet) e su un centrocampista stile Koné (per inciso, dare come definitivamente tramontata la pista che porta al romanista è sbagliato)".
(Fonte: Sport Mediaset)
