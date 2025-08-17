FC Inter 1908
SM – Inter, mosse stravolte: “Questi due colpi con i 45mln stanziati per Lookman”

SM – Inter, mosse stravolte: “Questi due colpi con i 45mln stanziati per Lookman” - immagine 1
Marco Macca Redattore 

Ademola Lookman sembra in queste ore più lontano dall'Inter, ma i nerazzurri proveranno, con i 45 milioni di euro inizialmente stanziati per l'attaccante dell'Atalanta, comunque a regalare a Chivu un paio di colpi in vista della stagione alle porte.

SM – Inter, mosse stravolte: “Questi due colpi con i 45mln stanziati per Lookman”- immagine 2
ROME, ITALY - DECEMBER 07: AS Roma player Manu Kone arrives at the stadium prior to the Serie A match between AS Roma and Lecce at Stadio Olimpico on December 07, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

A tal proposito, scrive Sport Mediaset:

SM – Inter, mosse stravolte: “Questi due colpi con i 45mln stanziati per Lookman”- immagine 3
Getty

"Anzi, i dirigenti interisti hanno invece la volontà di riposizionare altrove la cifra stanziata per l'atalantino (più o meno 45 milioni), nello specifico dirottandola su un difensore centrale (un obiettivo è Solet) e su un centrocampista stile Koné (per inciso, dare come definitivamente tramontata la pista che porta al romanista è sbagliato)".

(Fonte: Sport Mediaset)

