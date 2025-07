"I prossimi saranno i giorni di Hakan Calhanoglu, beatamente in ferie assieme all’amico Sommer, ma con in testa il richiamo magico del Bosforo. E poi arriverà il tempo di Ederson, brasiliano tuttofare dell’Atalanta, identificato come rinforzo nel super-reparto nerazzurro, qualora davvero il turco tornasse in patria con gli onori che si devono a una gloria nazionale.