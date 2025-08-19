In un mercato fatto come sempre di porte girevoli, l'Inter ha avuto la forza di erigere un muro per alcuni totem della rosa

Marco Macca Redattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 13:16)

In un mercato fatto come sempre di porte girevoli, l'Inter ha avuto la forza di erigere un muro per alcuni totem della rosa. Da Barella a Bastoni, sul quale c'erano tante squadre, i nerazzurri hanno respinto qualsiasi approccio. Scrive Tuttosport:

"In un’estate in cui l’Inter ha ceduto - e proverà a vendere - tutti quei calciatori che non facevano, né fanno più parte del progetto, in Viale della Liberazione hanno però anche eretto un muro per chi è considerato un pilastro - presente e futuro – della rosa. A inizio mercato i nerazzurri non hanno nemmeno voluto ascoltare i sondaggi dell’Inghilterra su Barella – in passato cercato anche da Pep Guardiola al Manchester City -, considerando il sardo assolutamente incedibile".

"Stesso discorso anche per Alessandro Bastoni, richiesto espressamente da Simone Inzaghi all’Al Hilal: non è mai nemmeno stata intavolata una trattativa per la cessione del difensore, ritenuto semplicemente insostituibile (esattamente come accaduto con Lautaro Martinez un anno fa). La situazione si è ripetuta negli scorsi giorni quando il Chelsea ha provato a effettuare un sondaggio con i nerazzurri per “Basto”, con i Blues pronti a mettere sul piatto 50 milioni e l’Inter a rispondere con no secchi e decisi per preservare la forza dell’undici titolare, mantenere l’anima nerazzurra della squadra e portare avanti un’identità generale che in ogni caso in questi anni ha portato più di un successo in casa nerazzurra".

