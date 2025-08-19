In un mercato fatto come sempre di porte girevoli, l'Inter ha avuto la forza di erigere un muro per alcuni totem della rosa. Da Barella a Bastoni, sul quale c'erano tante squadre, i nerazzurri hanno respinto qualsiasi approccio. Scrive Tuttosport:
calciomercato
Inter, muro su Bastoni: “Chelsea pronto a offrire 50mln. E Inzaghi l’ha chiesto all’Al Hilal”
"In un’estate in cui l’Inter ha ceduto - e proverà a vendere - tutti quei calciatori che non facevano, né fanno più parte del progetto, in Viale della Liberazione hanno però anche eretto un muro per chi è considerato un pilastro - presente e futuro – della rosa. A inizio mercato i nerazzurri non hanno nemmeno voluto ascoltare i sondaggi dell’Inghilterra su Barella – in passato cercato anche da Pep Guardiola al Manchester City -, considerando il sardo assolutamente incedibile".
"Stesso discorso anche per Alessandro Bastoni, richiesto espressamente da Simone Inzaghi all’Al Hilal: non è mai nemmeno stata intavolata una trattativa per la cessione del difensore, ritenuto semplicemente insostituibile (esattamente come accaduto con Lautaro Martinez un anno fa). La situazione si è ripetuta negli scorsi giorni quando il Chelsea ha provato a effettuare un sondaggio con i nerazzurri per “Basto”, con i Blues pronti a mettere sul piatto 50 milioni e l’Inter a rispondere con no secchi e decisi per preservare la forza dell’undici titolare, mantenere l’anima nerazzurra della squadra e portare avanti un’identità generale che in ogni caso in questi anni ha portato più di un successo in casa nerazzurra".
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA