L'Inter e il Napoli non si sfidano solo per lo scudetto, ma anche sul mercato, con Lorenzo Lucca nel mirino di entrambi i club. Il centravanti dell’Udinese, a 24 anni, sembra pronto per il salto in una grande squadra dopo aver sfiorato il trasferimento già nella scorsa estate, quando il Napoli aveva manifestato interesse senza poi affondare il colpo. A gennaio, invece, era stato il Milan a considerarlo un’opzione nel caso in cui l’assalto a Gimenez fosse fallito. Come riferisce il Correre dello Sport, ora i rossoneri potrebbero tornare alla carica, sebbene il duello principale rimanga tra nerazzurri e partenopei.