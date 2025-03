L'attaccante del Napoli gradito all'allenatore nerazzurro per un motivo in particolare

Le grandi manovre della prossima estate potrebbero incrociare i piani di Inter e Napoli. Lo riporta TuttoSport in edicola stamattina, rilanciando un'ipotesi di scambio tra i due club. Si legge nel dettaglio: "Frattesi può essere il mezzo grazie a cui arrivare a un giovane che però è già una certezza nel panorama internazionale. L’identikit corrisponde a quello di Giacomo Raspadori, già campione d’Europa con l’Italia quando ancora era al Sassuolo. Giocatore che piace tantissimo a Simone Inzaghi perché può coprire due ruoli, riuscendo benissimo ad agire come seconda punta o come trequartista nel 3-4-1-2".

Tatticamente, Raspadori sarebbe una soluzione importante per Simone Inzaghi. Anche perché in attacco sarà necessario trovare nuove energie. E per caratteristiche il calciatore del Napoli potrebbe davvero fare al caso dei nerazzurri. Si legge ancora: "Agli occhi dell’allenatore, sarebbe un Correa 2.0. A differenza di Arda Guler (talento che, ça va sans dire, intriga assai a latitudini nerazzurre), non sarebbe legato da eventuali opzioni di riacquisto da parte della controparte (nel caso il Real Madrid) e non avrebbe bisogno di apprendistato nel nostro calcio reso ancor più difficile dal fatto di restare dietro a Lautaro e Thuram nelle gerarchie".