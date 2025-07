Inter, nasce un inedito asse con la Fiorentina? I due club hanno parlato di…

Inter e Fiorentina non hanno sempre avuto un rapporto idilliaco, complici certe frasi di Commisso. Ora la storia potrebbe cambiare

L’Inter muove i primi passi sul mercato in uscita e lo fa cominciando a ragionare sul futuro di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, arrivato a Milano nel 2022 dall’Empoli, potrebbe lasciare i nerazzurri già in questa sessione estiva. La Fiorentina ha manifestato un interesse concreto e ha avviato i primi colloqui con la dirigenza interista per valutare la fattibilità dell’operazione.