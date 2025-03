L’esterno elvetico, capace di giocare su entrambe le fasce, ha conquistato la fiducia di Vincenzo Italiano, che lo considera un elemento imprescindibile per il Bologna. Con sette reti e tre assist all’attivo, Ndoye è diventato una pedina fondamentale nel sogno Champions dei rossoblù. Il suo rendimento non è passato inosservato nemmeno in Premier League, con il Manchester United che aveva tentato di portarlo in Inghilterra già nella scorsa estate.

Nonostante le numerose offerte, il Bologna ha sempre fatto muro, consapevole che Ndoye rappresenta una risorsa chiave per il presente e per il futuro. Il giocatore, dal canto suo, è concentrato sulla stagione in corso e ha come obiettivo il quarto posto in classifica, che potrebbe valere un clamoroso ritorno in Champions League per il club felsineo.