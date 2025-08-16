Inter, niente Badé: è a un passo dal Bayer Leverkusen, cifre e dettagli

Il difensore francese si appresta a lasciare il Siviglia e trasferirsi in Bundesliga: accordo praticamente raggiunto tra i club

Loic Badé è pronto a diventare un calciatore del Bayer Leverkusen. Accostato all’Inter nelle scorse settimane, il difensore della Francia è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga.

Stando a quanto riferisce Sky Sport DE, Siviglia e Bayer Levekusen sono vicini all’accordo totale: operazione complessiva vicina ai 30 milioni di euro.