Loic Badé è pronto a diventare un calciatore del Bayer Leverkusen. Accostato all’Inter nelle scorse settimane, il difensore della Francia è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga.
Inter, niente Badé: è a un passo dal Bayer Leverkusen, cifre e dettagli
Il difensore francese si appresta a lasciare il Siviglia e trasferirsi in Bundesliga: accordo praticamente raggiunto tra i club
Stando a quanto riferisce Sky Sport DE, Siviglia e Bayer Levekusen sono vicini all’accordo totale: operazione complessiva vicina ai 30 milioni di euro.
Già raggiunta, invece, l’intesa fra il calciatore e il club tedesco sulla base di un contratto di durata di cinque anni, fino al 30 giugno 2030.
Secondo Florian Plettenberg, a meno di clamorosi rilanci o imprevisti, l’operazione si chiuderà all’inizio della prossima settimana.
