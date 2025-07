La linea del quotidiano non cambia su quello che potrebbe essere il rinforzo per la retroguardia nerazzurra

L'Inter ha ancora intenzione di migliorarsi in ogni reparto. "Manca un mese alla fine del mercato", ha ribadito non a caso Beppe Marotta due giorni fa ad Appiano Gentile, segno del fatto che diverse cose in entrata e in uscita dovrà ancora fare il club nerazzurro. Le novità riguarderanno anche la difesa, con Leoni che per la Gazzetta dello Sport, però, rischia di non essere più un obiettivo a causa dei costi troppo alti dell'operazione.