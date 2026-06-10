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Libero – Inter, perché non c’è offerta per Solet? Sondata anche un’alternativa…

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Il focus sul difensore che l'Inter ha messo nel mirino e su un altro profilo sempre gradito a Chivu e dirigenza
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Oumar Solet piace tanto all'Inter. I nerazzurri l'hanno messo praticamente in cima ai nomi per la difesa e di questo hanno parlato nell'incontro di ieri con l'Udinese. Non è però l'unico profilo seguito dalla dirigenza campione d'Italia. Lo spiega infatti Libero nel focus proposto oggi sul quotidiano:

Libero – Inter, perché non c’è offerta per Solet? Sondata anche un’alternativa…- immagine 2

"C'è già un discorso ben impostato con il giocatore, il quale ha dato piena disponibilità per un trasferimento alla corte di Chivu. I nerazzurri però non hanno ancora mosso passi ufficiali con l'Udinese. L'Inter non ha fretta e vuole sondare ogni possibilità, compresa quella che porta a Gianluca Mancini, considerato però intoccabile dal tecnico della Roma Gian Piero Gasperini".

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