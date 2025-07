"Il palazzo ha sempre la stessa facciata. Sono cambiati gli interni: tre, quattro al massimo considerando quell’arredo di splendido design che è Pio Esposito. Perché l’Inter è convinta che basti così. Che l’impianto sia di altissimo livello e non ci sia bisogno di interventi strutturali per tornare a primeggiare. E primeggiare - giusto per evitare equivoci - non vuol dire entrare tra le prime quattro del prossimo campionato. Vuol dire vincere lo scudetto. E allora, dopo la premessa doverosa di un ragionamento fissato al 12 luglio in pieno mercato - e dunque non si possono escludere variazioni più o meno improvvise -, è giusto partire da qui. L’Inter sta mantenendo fede al suo progetto, quello dal manifesto “evoluzione e non rivoluzione”. E in effetti negli undici titolari, dovesse partire domani il campionato, non ci sarebbero novità rispetto alla squadra della scorsa stagione, almeno in avvio. Gli arricchimenti sono dietro, nelle alternative. Era una scelta, questa, che l’Inter aveva già preso prima di sapere come sarebbe andata a finire la stagione, ovvero con la beffa in campionato e la batosta di Monaco. E poi i dirigenti non hanno cambiato idea", analizza La Gazzetta dello Sport.