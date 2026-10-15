GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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OAKTREE

È di oggi la notizia del Messaggero secondo cui un fondo del Qatar avrebbe manifestato a Oaktree il suo interesse a entrare nel capitale dell’Inter. Tra risultati economici positivi e costruzione del nuovo stadio, il club nerazzurro può rappresentare un'ottima occasione. Proprio il progetto dello stadio, secondo il Corriere della Sera, è seguito con grande attenzione anche dagli investitori che negli ultimi mesi si sono fatti avanti per rilevare una quota di minoranza dell’Inter da Oaktree.

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