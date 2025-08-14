Il “caso Lookman” è diventato una partita a scacchi tra Bergamo e Milano. C'è un nome che può sbloccare la trattativa

Gianni Pampinella Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 08:16)

Con il passare dei giorni, il “caso Lookman” è diventato una partita a scacchi tra Bergamo e Milano. L’Atalanta ha iniziato a fare i propri calcoli, studiando contromosse per chiudere la vicenda. Dall’altra parte, l’Inter si muove con cautela: niente rilanci e nessuna intenzione di forzare la mano.

"La Dea nel frattempo si è mossa in maniera concreta per trovare il sostituto di Mateo Retegui. La dirigenza atalantina si è presa tutto il tempo necessario per riflettere, nelle ultime ore l'obiettivo prioritario è Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano del Fulham, praticamente la chiave che potrebbe sbloccare la cessione di Lookman all'Inter. Se il classe 2001 non arriverà a Bergamo, la Dea non mollerà il nigeriano. Giochi d'incastri e intrecci, il classico domino dal mercato sta finendo e un altro anno se ne va", sottolinea il Corriere dello Sport.

"E l'Inter? Nelle ultime settimane i segnali arrivati da Viale della Liberazione sono sempre gli stessi, niente passi in avanti se non ci sarà il cartellino del prezzo esposto. La Dea rimanda la palla al di là della rete aspettando eventuali telefonate. Un gioco di sguardi, di mezze frasi, di parole non dette. Di mezzo c'è l'accordo già raggiunto col giocatore, ma soprattutto la promessa dello stesso Lookman di volere solo e soltanto l'Inter. Motivo per il quale non sono state valutate alternative o sondati altri terreni, la scelta è stata quella di appoggiare il giocatore. Un braccio di ferro costante che s'intreccia pure col 15% sulla reale plusvalenza da dare al Lipsia, calcolo da non sottovalutare in caso d'offerta. Ma da qualche ora c'è un nome in più che potrebbe creare l'effetto valanga: Rodrigo Muniz potrà essere l'apostrofo nerazzurro tra le parole Lookman e Inter".

(Corriere dello Sport)