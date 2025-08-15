Gds – Altro che addio a Lookman, anche ieri l’Inter ha fatto la sua mossa

"Ademola Lookman è ancora lì, immobile nel suo Aventino londinese. E pure l'Inter e l'Atalanta sono nello stesso punto, immobili dentro alle loro torri lombarde, come fossero dentro a un vecchio film del maestro Ingmar Bergman sull'incomunicabilità. Proprio tanto silenzio è il problema nella storia dell'estate ed è anche il motivo per cui i nerazzurri di Milano si siano rivolti verso la Capitale con tale forza nelle ultime ore: l'affare, molto ben avviato, per arruolare il centrocampista giallorosso Manu Koné non esclude in partenza l'arrivo del nigeriano all'Inter, ma è chiaro che ridurrebbe le munizioni messe da Oaktree in mano ai dirigenti.