Inter e Atalanta, dopo settimane di voci, indiscrezioni e trattative più o meno indirette, non hanno (ancora) trovato l'accordo per Ademola Lookman.
Sky – Zalewski e Lookman slegati: ecco perché. L’Inter non compra per forza: lo farà se…
Nel frattempo, però, hanno chiuso un'altra trattativa: quella per Nicola Zalewski, che domani si trasferirà a Bergamo e firmerà, dopo le visite mediche, il contratto con la sua nuova società. Sky Sport, dopo queste ultime vicende, ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri:
"Quella di Zalewski è un'operazione slegata da Lookman, visto che Inter e Atalanta ne fanno una valutazione molto diversa. Ed è uno dei motivi che avevano spinto l'Inter a spostare l'investimento su Manu Koné. I nerazzurri, a questo punto, cercano un'opportunità: si ritiene che la squadra sia già completa e competitiva già così com'è e che non ci sia la necessità di andare per forza a investire. Se lo si farà, sarà attraverso un'opportunità di mercato".
(Fonte: Sky Sport)
