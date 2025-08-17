"Quella di Zalewski è un'operazione slegata da Lookman, visto che Inter e Atalanta ne fanno una valutazione molto diversa. Ed è uno dei motivi che avevano spinto l'Inter a spostare l'investimento su Manu Koné. I nerazzurri, a questo punto, cercano un'opportunità: si ritiene che la squadra sia già completa e competitiva già così com'è e che non ci sia la necessità di andare per forza a investire. Se lo si farà, sarà attraverso un'opportunità di mercato".