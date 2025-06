L'attaccante francese sarà uno dei rinforzi dell'Inter per la prossima stagione. Ma in casa Parma interessa anche il giovane difensore

L'Inter guarda in casa Parma per il mercato. È ormai chiaro l'interesse per Bonny, che presto potrebbe diventare nerazzurro, ma l'attaccante francese non l'unico obiettivo interista in casa gialloblù.