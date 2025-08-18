Dopo le recenti operazioni in uscita e il rafforzamento delle risorse a disposizione, il focus del mercato dell’Inter si sposta con decisione sul centrocampo. La priorità, in viale Liberazione, è quella di regalare a Chivu un elemento in grado di portare fisicità, forza ed equilibrio, caratteristiche considerate fondamentali per completare la rosa.
Cds – Inter, ecco la migliore notizia. Opzione Koné non è chiusa: la situazione
"Nell’immediato, dunque, in viale Liberazione ci si concentrerà sul nuovo centrocampista. L’opzione Koné, come hanno fatto intendere le parole di Gasperini, non è chiusa, anzi. È diventata, però, una questione di soldi. Da capire, allora, quanto l’Inter sia disposta ad investire per il francese, che possiede tutte le doti e caratteristiche desiderate", si legge sul Corriere dello Sport.
"Il club nerazzurro vuole che si ragioni su una valutazione oggettiva, non soltanto sul fatto che, attraverso la cessione di Koné, la Roma riesca a sostenere il resto del suo mercato. Volendo fare un parallelo con Lookman, si può immaginare che verrà fissata una cifra e oltre quella non si andrà, spostando, nel caso, il mirino su altri profili dall’identikit simile. La migliore notizia, però, è che ora l’Inter ha in mano le “munizioni” per chiudere in modo scoppiettante il mercato, garantendo a Chivu i rinforzi per andare a caccia di nuovi successi".
