Dopo le recenti operazioni in uscita e il rafforzamento delle risorse a disposizione, il focus del mercato dell’Inter si sposta con decisione sul centrocampo. La priorità, in viale Liberazione, è quella di regalare a Chivu un elemento in grado di portare fisicità, forza ed equilibrio, caratteristiche considerate fondamentali per completare la rosa.

"Nell’immediato, dunque, in viale Liberazione ci si concentrerà sul nuovo centrocampista. L’opzione Koné, come hanno fatto intendere le parole di Gasperini, non è chiusa, anzi. È diventata, però, una questione di soldi. Da capire, allora, quanto l’Inter sia disposta ad investire per il francese, che possiede tutte le doti e caratteristiche desiderate", si legge sul Corriere dello Sport.