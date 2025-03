L'anno scorso l'Inter si era assicurata per tempo a parametro zero Taremi e Zielinski, una volta subentrata Oaktree a Suning si era poi assicurata anche il portiere Martinez e Palacios. Oggi è un'altra storia. La nuova proprietà chiede acquisti mirati, giocatori che possano aumentare di valore. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro ma aspettano di capire quale sarà il budget effettivo per il mercato, dipenderà quindi anche dall'esito di campionato e Champions, Coppa Italia e Mondiale per club. Un successo, due successi, più successi o nessun successo, molto cambierebbe.