Gianni Pampinella Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 18:16)

L’intenzione dell’Inter è chiara: ringiovanire gradualmente la linea difensiva. In quest’ottica si inseriscono le voci sempre più insistenti su un possibile addio anticipato di Francesco Acerbi, che potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato. La società nerazzurra sta sondando da tempo alcuni profili under 23, e nelle ultime settimane ha ristretto la rosa dei nomi a due obiettivi concreti: Giovanni Leoni e Koni De Winter.

"Non è un segreto, infatti, che l’Inter si sia informata con il Parma per capire se dopo Bonny si potesse iniziare a parlare anche dell’ex Sampdoria. Gli emiliani hanno opposto resistenza, prima dicendo di volerlo trattenere ancora una stagione e successivamente fissando la valutazione del difensore tra i 35 e i 40 milioni di euro. Sta di fatto che le cifre richieste hanno un po’ raffreddato l’Inter, che a questo punto a nuovamente preso in mano il fascicolo De Winter", sottolinea Calciomercato.com.

"La valutazione del difensore belga è senza dubbio più accessibile, il Genoa valuta De Winter tra i 20 e i 25 milioni di euro, fattore che agevola senza dubbio la trattativa. I nerazzurri hanno già in mano il sì del calciatore ma prima di avanzare con decisione con un’offerta formale da inviare al Genoa, da viale della Liberazione sono in attesa di liberare una casella nel reparto di retroguardia. Prima di acquistare bisogna dunque cedere, ma i nerazzurri sono in pressing sul versatile difensore belga, che a questo punto escluderebbe l’arrivo di Leoni, a meno di incredibili sorprese".

(Calciomercato.com)