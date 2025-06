Repubblica analizza le prospettive di mercato dell’Inter per l’estate, alla luce di un bilancio finalmente in attivo

Gianni Pampinella Redattore 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 22:16)

Repubblica analizza le prospettive di mercato dell’Inter per l’estate, alla luce di un bilancio finalmente in attivo dopo anni di difficoltà economiche. Nonostante la recente sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, il club si prepara a chiudere la stagione 2024/25 con ricavi record superiori ai 500 milioni di euro e un utile di circa 30 milioni. Questo miglioramento potrebbe permettere all’Inter di tornare a investire sul mercato.

"Se la previsione sarà confermata, significherà che l’Inter potrà tornare a spendere qualcosa per l’acquisto di nuovi giocatori. Negli ultimi quattro anni, da quando Simone Inzaghi è in panchina, il bilancio complessivo è di –114 milioni. Il club nerazzurro ha speso sul mercato 114 milioni in meno rispetto a quanto incassato con le cessioni. Eppure, dall’estate del 2021, ha vinto sei trofei, fra cui lo scudetto della seconda stella nella stagione 2023/24, ed è arrivata per due volte a giocarsi la finale di Champions League".

"Il PSG, campione d’Europa, nell’ultimo quadriennio ha speso per l’acquisto di giocatori 519 milioni in più rispetto a quanto incassato. Di più – in relazione agli introiti – hanno speso solo il Chelsea, a quota 745 milioni, e il Manchester United, a 626. In Italia, la squadra con il disavanzo più alto dalla stagione 2021/22 a oggi è stata il Milan, che ha speso 270 milioni in più rispetto a quanto ricavato dalle cessioni. Seguono la Juventus, a –206 milioni, e il Napoli, a –101. Fra le prime squadre italiane per fatturato, l’Inter è quindi l’unica con un saldo positivo sul mercato".

(Repubblica)