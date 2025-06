"Quella del secondo dei fratelli Esposito (Sebastiano, ndr) sarebbe la prima uscita, al netto dei contratti scaduti di Arnautovic e Correa. Ma non sarà l’unica. Per completare il mercato in entrata, infatti, serviranno le risorse garantite dalle cessioni. Tanto più che anche dal punto di vista numerico, la rosa ha bisogno di essere sfoltita".

"Già adesso, ad esempio, la batteria dei centrocampisti è composta di 7 elementi, visto che è entrato Sucic, senza che dal reparto ci sia stata alcuna partenza. In bilico ci sono almeno 3 uomini: Calhanoglu («Fa parte del progetto tecnico. A meno che non manifesti la volontà di andare via. Ma finora non è accaduto», ha detto Marotta), Frattesi e Asllani. Ne uscissero 2, ci sarebbe lo spazio per un ulteriore ingresso".