Nonostante l'umiliazione subita nella finale di Champions League, l'Inter non ha intenzione di effettuare rivoluzioni sul mercato. Lo riferisce il Corriere dello Sport:

"La scelta, o preferenza, almeno per il momento, di Fabregas nasce dalla voglia di ripartire con un allenatore giovane e abituato a lavorare con elementi di prospettiva. Perché quella sarà la strada che percorrerà l'Inter, secondo la linea tracciata di Oaktree. Cesc ha dimostrato di avere queste caratteristiche al Como. Ma è chiaro che l’Inter, se tutto si incastrerà, è un livello più alto e che, inoltre, ha un sistema di gioco consolidato da almeno 4 anni. Quel sistema non è il preferito dell’allenatore spagnolo, ma lo ha comunque adottato in alcune occasioni".