Secondo quanto riporta Matteo Moretto, la trattativa tra l’ Inter e i Basilea per Tomás Palacios sarebbe in fase avanzata.La trattativa si può chiudere in prestito con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro e controriscatto in favore del club nerazzurro.

Arrivato un anno fa per circa 6,5 milioni più bonus, il giovane difensore argentino con l’Inter ha collezionato appena due presenze, prima di finire in prestito al Monza a gennaio, dove ha giocato otto partite. Per Palacios il Basilea rappresenterebbe l'occasione per riscattarsi dopo un primo anno complicato in Europa.