La trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny non è l’unico argomento di discussione tra le due società, che nelle ultime settimane hanno intensificato i rapporti aprendo una serie di tavoli paralleli. Se il giovane attaccante francese rappresenta l’obiettivo principale del club nerazzurro, altri nomi stanno contribuendo ad arricchire un dialogo che potrebbe portare a più di un’operazione tra le parti.

"Uno di questi riguarda Sebastiano Esposito, che non rientrerà come contropartita tecnica nell’affare per la punta francese e per il quale l’Inter verrebbe incontro agli emiliani con un prezzo vicino ai 7 milioni, alimentando così i buoni rapporti tra le parti", si legge sul Corriere dello Sport.