Redazione1908 15 luglio - 12:57

Il mercato dell'Inter, dopo i colpi Sucic, Luis Henrique e Bonny, proseguirà solo dopo un certo numero di cessioni. Ecco il punto di Sportitalia:

"La missione uscite tiene invece banco in casa Inter, prima di far proseguire un mercato in entrata che, è bene ricordarlo, ha già visto 3 colpi messi a segno. Ne seguiranno altri, a partire dalla difesa in cui l’obiettivo numero uno è evidenziabile nel centrale del Parma Leoni, che palesa però la criticità di una domanda economica da parte dei ducali di una decina di milioni superiore rispetto ai 30 milioni che i milanesi avrebbero stanziato per il suo acquisto. Allo stesso modo si reitera l’interesse per Koni De Winter del Genoa che avevamo già provveduto a segnalare all’inizio del mese scorso.

Anche per questo motivo serviranno delle operazioni in uscita, che possano permettere di incamerare soldi freschi per i cartellini, e contestualmente risparmiare soldi di ingaggio che potrebbero essere impiegati come risorsa utile per ristrutturare la squadra che verrà messa a disposizione di Cristian Chivu.

Non ci sono ancora segnali concreti di accordo con il Club Brugge per Stankovic nonostante la trattativa resti più che mai viva, mentre sono rinvigorite le speranze di riuscire a trovare una sistemazione per Taremi sempre più in uscita. Il Besiktas è da tempo una delle squadre più concrete, e si continuerà a lavorare in questo senso. Una volta trovata una sistemazione per l’iraniano, i nerazzurri andranno alla ricerca di un profilo dalle caratteristiche diverse: un trequartista rapido che possa garantire inventiva e cambio di passo, due caratteristiche che l’ultima versione nerazzurra non aveva e per la quale la dirigenza dei milanesi cercherà di attrezzarsi in vista della prossima stagione".