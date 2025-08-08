FC Inter 1908
Il reparto arretrato dell’Inter potrebbe presto vivere un cambio significativo. Il francese candidato principale a partire
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Il reparto arretrato dell’Inter potrebbe presto vivere un cambio significativo. Il braccetto di destra davanti a Sommer è la zona calda e la posizione di Benjamin Pavard sembra sempre meno solida. Il francese, arrivato tra grandi aspettative, non è stato ufficialmente messo sul mercato, ma neppure blindato. In caso di offerta allettante, i dirigenti nerazzurri non si opporrebbero.

"Servirà tempo e le giuste condizioni, ma il francese è diventato il candidato principale a partire. Non farebbero le stesse barricate costruite già attorno a Yann Bisseck: proprio il tedescone 24enne ha superato nella considerazione generale il collega Benjamin. Attrae all’estero per prospettive ed età, ma le due proposte da 35 milioni arrivate all’Inter, una del Crystal Palace e una del Bournemouth, sono state seccamente rifiutate", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Se gli inglesi dovessero arrampicarsi ancora e sfondare quota 40, resistere alla tentazione sarebbe complicato, ma al momento l’intendimento nerazzurro è piuttosto chiaro: Bisseck rimane, come vuole anche Chivu. Il tecnico pensa di smussare le imperfezioni di Yann costate care a Inzaghi. Lo stesso tedesco, poi, mette come condizione la possibilità di continuare a misurarsi in una big per tenersi la Nazionale".

(Gazzetta dello Sport)

