Il reparto arretrato dell’Inter potrebbe presto vivere un cambio significativo. Il braccetto di destra davanti a Sommer è la zona calda e la posizione di Benjamin Pavard sembra sempre meno solida. Il francese, arrivato tra grandi aspettative, non è stato ufficialmente messo sul mercato, ma neppure blindato. In caso di offerta allettante, i dirigenti nerazzurri non si opporrebbero.

"Servirà tempo e le giuste condizioni, ma il francese è diventato il candidato principale a partire. Non farebbero le stesse barricate costruite già attorno a Yann Bisseck: proprio il tedescone 24enne ha superato nella considerazione generale il collega Benjamin. Attrae all’estero per prospettive ed età, ma le due proposte da 35 milioni arrivate all’Inter, una del Crystal Palace e una del Bournemouth, sono state seccamente rifiutate", si legge sulla Gazzetta dello Sport.