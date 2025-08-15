FC Inter 1908
Inter, Pavard via? Ecco il preferito. Escluso investimento immediato per un motivo. Badé…

L’Inter guarda avanti, ma senza dimenticare il reparto difensivo. In caso di partenza del francese, ecco chi è il preferito
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L’Inter guarda avanti, ma senza dimenticare il reparto difensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Oumar Solet, 25enne francese dell’Udinese. Solet è un profilo che Marotta e Ausilio seguono da almeno due anni, dai tempi del Salisburgo, e oggi sembra pronto per il salto in una big.

"Semmai, il problema è nei tormenti di Solet fuori dal campo. Da maggio 2025 è sotto indagine della Procura di Udine per una presunta violenza sessuale, i rischi futuri incidono nell’eventuale trattativa. L’Inter esclude per questo l’investimento immediato, ma pensa piuttosto a un prestito con riscatto sicuro a una certa cifra, tra i 20 e i 25 milioni, nel caso in cui i guai giudiziari venissero definitivamente risolti, senza strascichi. Un po’ come accaduto al Gudmundsson viola un anno fa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’addio a Milano di Pavard potrebbe verificarsi negli ultimi giorni di mercato. Benji pesa a bilancio circa 18 milioni ed è poi la cifra più o meno richiesta per partire. In ogni caso, se il francese liberasse il posto, il club potrebbe dare l’aiuto richiesto a un reparto di vecchi leoni all’ultimo ruggito. Se il difensore dell’Udinese è considerato il più “prendibile” a certe condizioni, all’Inter interessa pure un altro 25enne francese, proprio come Oumar: è confermato l’alto gradimento per il gioiello del Siviglia Loïc Badé, fatto già esordire da Deschamps. Costa di più, veleggia verso i 30, ha attirato l’interesse del Bayer Leverkusen, ma sul più bello l’Inter si è messa di mezzo".

