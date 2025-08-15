L’Inter guarda avanti, ma senza dimenticare il reparto difensivo. In caso di partenza del francese, ecco chi è il preferito

Gianni Pampinella Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 09:32)

L’Inter guarda avanti, ma senza dimenticare il reparto difensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Oumar Solet, 25enne francese dell’Udinese. Solet è un profilo che Marotta e Ausilio seguono da almeno due anni, dai tempi del Salisburgo, e oggi sembra pronto per il salto in una big.

"Semmai, il problema è nei tormenti di Solet fuori dal campo. Da maggio 2025 è sotto indagine della Procura di Udine per una presunta violenza sessuale, i rischi futuri incidono nell’eventuale trattativa. L’Inter esclude per questo l’investimento immediato, ma pensa piuttosto a un prestito con riscatto sicuro a una certa cifra, tra i 20 e i 25 milioni, nel caso in cui i guai giudiziari venissero definitivamente risolti, senza strascichi. Un po’ come accaduto al Gudmundsson viola un anno fa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L’addio a Milano di Pavard potrebbe verificarsi negli ultimi giorni di mercato. Benji pesa a bilancio circa 18 milioni ed è poi la cifra più o meno richiesta per partire. In ogni caso, se il francese liberasse il posto, il club potrebbe dare l’aiuto richiesto a un reparto di vecchi leoni all’ultimo ruggito. Se il difensore dell’Udinese è considerato il più “prendibile” a certe condizioni, all’Inter interessa pure un altro 25enne francese, proprio come Oumar: è confermato l’alto gradimento per il gioiello del Siviglia Loïc Badé, fatto già esordire da Deschamps. Costa di più, veleggia verso i 30, ha attirato l’interesse del Bayer Leverkusen, ma sul più bello l’Inter si è messa di mezzo".

(Gazzetta dello Sport)