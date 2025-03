La strategia del Como... e del Real Madrid

"Il Como, nel frattempo, sta provando a trattenerlo in riva al Lago e ha già palesato una proposta (superiore ai 15 milioni) per togliere la recompra in favore del Real Madrid. Diffi cile però che i Blancos perdano il controllo su Paz, avendo anche il 50% in caso sulla futura vendita. In particolare il Real può riacquistare il cartellino già quest'estate per soli 9 milioni, che diventeranno 10 nel 2026 e 11 tra due anni. Un'occasione troppo ghiotta per lasciarsi sfuggire il cartellino di uno dei migliori Under 21 a livello mondiale. A Madrid, però, nel suo ruolo ci sono già Bellngham, Brahim Diaz e Arda Guler. Da non escludere quindi una nuova cessione, pur mantenendo la possibilità di riportarlo a casa a una cifra prestabilita nel 2027. L'Inter per questo resta in pressing con un Cupido speciale: Pupi Zanetti che con Paz Sr ha condiviso l'avventura di Francia ‘98 con la nazionale argentina. Un feeling che può risultare decisivo nella corsa a Nico".