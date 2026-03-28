Sottotraccia, consapevole della tanta concorrenza, ma l'Inter al grande colpo a zero per l'estate ci pensa davvero

Marco Macca Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 10:32)

Sottotraccia, consapevole della tanta concorrenza, ma l'Inter al grande colpo a zero per l'estate ci pensa davvero.

Gli occhi dei nerazzurri si sono spostati su Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e nel mirino, tra le altre, anche di Juventus e Milan. Scrive Niccolò Ceccarini su TMW:

"E se a centrocampo, come più volte detto, il sogno resta Tonali, alla lunga lista delle opportunità si sono aggiunti anche Ederson e Goretzka. Per il primo il problema resta la valutazione, visto che l’Atalanta ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Il tedesco è un’altra grande occasione, che si va ad aggiungere a Bernardo Silva e Kessié".

"Il suo addio al Bayern Monaco a giugno è praticamente scontato. Su di lui c’è tanta concorrenza soprattutto in Italia dove Inter, Milan e Napoli ci stanno facendo più di un pensiero".

(Fonte: TMW)