Inter, per la trequarti anche l’ipotesi low-cost e il nome clamoroso se…

Il ventaglio delle ipotesi è pronto ad allargarsi per il rinforzo sulla trequarti se dovessero crearsi le condizioni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 12:02)

L'intenzione in viale della Liberazione è chiara. L'Inter lavorerà per dare a Chivu un calciatore che aumenti il tasso di qualità dalla trequarti in avanti, consentendogli anche di cambiare modulo all'occorrenza. Diversi sono i nomi sul taccuino, a cui se ne potrebbero presto aggiungere altri. Si legge a tal proposito su TuttoSport in edicola stamattina:

"L’Inter, a prescindere dalla congiuntura legata a Taremi, da tempo studia il mercato dei trequartisti, come prova il corteggiamento non andato a buon fine per Nico Paz e, prima ancora, a gennaio, i tentativi fatti per avere in prestito uno tra Asensio e Nkunku. Mentre il primo si è già accasato al Fenerbahçe dopo il rientro dal prestito all’Aston Villa, Christopher Nkunku sarebbe ancora teoricamente sul mercato ma la valutazione che dà il Chelsea al cartellino è una montagna per l’Inter.

È invece più abbordabile il prezzo di Julio César Enciso, tornato al Brighton dopo il prestito all’Ipswich. Per lui garantisce Roberto De Zerbi e il contratto in scadenza nel 2026 obbliga il Brighton, in assenza di rinnovo, a venderlo per non rischiare di perdere il giocatore a zero. L’Inter da tempo monitora la situazione. Lo stesso vale per Loïs Openda, belga del Lipsia che, rispetto al collega, presenta un curriculum e pure una valutazione molto più importante.

A questo vanno aggiunte possibili occasioni che il mercato offrirà dopo ferragosto: mentre Leoni è una priorità a prescindere da chi c’è già in squadra, la sensazione è che l’Inter attenda che si apra il “giro degli attaccanti” per capire chi possa essere aggredibile. Tanto per fare un esempio, anche se parlarne oggi è puro fantamercato, qualora il Real Madrid dovesse lasciar partire in prestito Arda Guler, l’Inter sarebbe in prima fila per dargli asilo".