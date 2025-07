"All'Inter manca ancora di raccogliere introiti dalle cessioni di Taremi (valutazione di 10 milioni), Sebastiano Esposito (7-8), Palacios (5-6) e Asllani (non meno di 18). Ma servirà fare ulteriormente spazio in difesa. Con la cessione di Bisseck, se dalla Premier League arriverà un'offerta importante attorno ai 35-40 milioni di euro, oppure con l'addio di uno tra Darmian, Acerbi e De Vrij, a cui manca un anno alla scadenza del contratto. Gli ultimi giocano in quella zolla di campo nella quale Chivu ha lanciato il ragazzo del 2006 come titolare nel Parma. Leoni sarebbe ben contento di riabbracciare il suo vecchio tecnico, ma è disposto anche a vivere un'altra stagione in Emilia qualora non si dovesse arrivare a un accordo tra le società o se l'Inter non dovesse trovare dagli adii le risorse per l'accelerata definitiva", scrive il Giorno.