Al termine della prima deludente stagione in Italia l'argentino non ha ancora trovato una destinazione dalla quale ripartire

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 agosto - 19:32

Tomas Palacios è entrato profondamente nelle grazie di Lautaro Martinez, ma questo non sposta i piani dell'Inter sul suo conto. L'argentino, che al rientro dal prestito al Monza si è messo a disposizione di Chivu, rimane in uscita. I nerazzurri stanno faticando non poco a trovargli una sistemazione, un anno dopo averlo portato in Italia nella speranza che potesse maturare come Bisseck alla corte di Inzaghi. E' di queste ore l'aggiornamento sull'ennesima pista tramontata.

Sul tema torna la Gazzetta dello Sport. Si legge nel focus proposto: "L'Inter è al lavoro per trovare una sistemazione a Tomas Palacios. Il giovane difensore nerazzurro che in squadra si ritaglierebbe uno spazio profondamente ridotto, ma giorno dopo giorno le possibilità si riducono. Fino a qualche settimana fa sembrava fatta per il trasferimento dell'ex Talleres al Basilea, poi la pista è tramontata. Appena dopo si è presentata più flebile la possibilità Olympiacos, poi quella relativa al Rayo Vallecano. Ma pure questa si avvia sempre più verso il "no", anche a causa del passaporto da extracomunitario dell'argentino".

Stavolta le sliding doors non hanno sorriso alla dirigenza dell'Inter. Nel testa a testa di un anno fa, Palacios ha insidiato e superato all'ultima curva Leoni, finito invece dalla Sampdoria al Parma. Il difensore italiano è esploso ed è finito in questi giorni al Liverpool, Palacios non ha convinto neanche in prestito al Monza retrocesso poi in Serie B. Si legge nel pezzo della Gazzetta:

"Per strappare l'attuale difensore del Liverpool alla Sampdoria servivano poco meno di 8 milioni. La cifra che versò il Parma prima di quintuplicarla pochi mesi più tardi (31 di base fissa, 4 di bonus e il 10% della futura rivendita). Ma l'Inter puntò con forza sull'argentino, trovando un accordo con l'Independiente Rivadavia intorno ai 6,5-7 che avrebbero potuto (e tecnicamente ancora potrebbero) toccare quota 11 con i bonus.

Un anno dopo la dirigenza nerazzurra ha cercato con forza di correggere il tiro trattando con il Parma per Leoni. Poi è arrivata l'offertona dei Reds a ripulire il tavolo. Chissà come sarebbe andata se meno di 365 giorni fa l'Inter avesse fatto all-in su Leoni e non su Palacios, per cui oggi è tramontata pure la pista Rayo Vallecano...".