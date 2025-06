Un sogno lungo undici anni, diventato realtà. Francesco Pio Esposito ha debuttato in prima squadra con la maglia dell’Inter al Mondiale per club, nella sfida contro gli Urawa Red Diamonds. Un momento che il giovane attaccante classe 2005 ha voluto celebrare anche sui social, postando una foto dell’esordio accanto a uno scatto del 2014.

"Il centravanti è un altro dei talenti che Chivu ha lanciato sul grande palcoscenico. Adesso sulla sua permanenza potrebbe decidere proprio il nuovo allenatore nerazzurro, che esprimerà un parere chiave su una possibile partenza in prestito per far sì che possa misurarsi tra i grandi in Serie A. L’ipotesi da non escludere è che il giovane attaccante possa rimanere almeno fino a gennaio, giocandosi in nerazzurro parte delle sue chance dopo questa esperienza americana", sottolinea il Corriere dello Sport.