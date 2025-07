Inter, ci saranno ancora movimenti in entrata. Non solo in difesa e a centrocampo, dove è prevista anche qualche uscita, ma anche nel reparto offensivo. Dirigenza al lavoro per terminare i lavori di rinforzamento della squadra.

"Bonny e Pio Esposito sono le new-entry. Ma l’idea è di avere pure un quinto elemento se Taremi farà le valigie. Hojlund non pare più al centro del mirino e non solo per le resistenze del Manchester United rispetto al prestito. Potrebbe essere più utile un giocatore di fantasia, in grado di saltare l’uomo. Chissà che non sia proprio questo il colpo last-minute del mercato nerazzurro", sottolinea il Corriere dello Sport.