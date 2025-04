Inter, il piano di Ausilio per Jonathan David: agli agenti ha detto…

Qual è quindi la strategia dell'Inter? In viale della Liberazione hanno le idee chiare: "Cifre che hanno suggerito ai nerazzurri un approccio soft, tanto da escludersi autonomamente dalla corsa al calciatore, ma rimanendo in qualche modo legati alla faccenda se le cose dovessero cambiare da un momento all’altro. In che modo? Sembrerebbe che Ausilio abbia comunque presentato la propria offerta a David, del tipo: se in Europa trovate chi è disposto ad assecondare le vostre richieste, ben venga. Ma nel caso vi accorgeste che nessuno è disposto a sborsare quelle cifre, ricordatevi che ci siamo noi, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione per cinque anni e un progetto che in questi anni si sta dimostrando vincente".

Non resta che attendere. "L’Inter si è messa in attesa, è chiaro che non potrà restarci a lungo e che per l’inizio di maggio spera di avere le idee molto più chiare in merito a questa faccenda. I nerazzurri hanno fatto il passo che ritenevano opportuno compiere, adesso la palla passa nelle mani di David e di chi ne cura gli interessi. L’Arsenal è una contendente insidiosa, la Juve c’è ma la questione allenatore potrebbe in qualche modo rallentare la corsa dei bianconeri. David è convinto che le opzioni non mancheranno e probabilmente non ha tutti i torti. L’attaccante canadese ha in mano l’offerta dell’Inter, adesso tocca a lui decidere se approfondire i dialoghi o se invece accettare un progetto che ritiene più idoneo rispetto a quello che gli hanno palesato i nerazzurri", si conclude il focus.