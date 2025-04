"Esposito si è legato all’Inter fino al 30 giugno 2030, sta andando alla grande in Serie B con lo Spezia e a giugno si vedrà quali sono i piani per il suo futuro, se rimarrà o andrà a farsi le ossa in prestito, con il club che lo vede comunque in ottica stagione 2026", si legge sul quotidiano torinese a proposito dell'attaccante di proprietà nerazzurra.