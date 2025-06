Inter piomba su Mosquera, è pronta a forzare la mano: la strategia

Non solo il nome di Giovanni Leoni per la difesa dell’Inter: i dirigenti sono pronti a forzare la mano per Christian Mosquera

Alessandro Cosattini Redattore 17 giugno - 09:00

Non solo il nome di Giovanni Leoni per la difesa dell’Inter. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, c’è un altro profilo in cima alla lista di mercato dei dirigenti nerazzurri.

“Più lineare, invece, la strada che porterebbe a Christian Mosquera, classe 2004 spagnolo: ha un contratto col Valencia che scade nel 2026, in ballo un rinnovo tutt’altro che facile.

Proprio in questo stallo è piombata l’Inter, che potrebbe prenderlo a zero, ma ora vuole tentare di forzare la mano prima per farlo arrivare subito a Milano”, si legge.