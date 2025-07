L’Inter è piombata con decisione nella corsa per Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord già seguito con interesse in Premier

La mossa dell’Inter si inserisce in un contesto di possibile rivoluzione a centrocampo: Hakan Calhanoglu sarebbe pronto a fare le valigie in direzione Galatasaray. Anche il futuro di Kristjan Asllani è in bilico, e non è esclusa una doppia partenza.