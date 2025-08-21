FC Inter 1908
In via della Liberazione la parola d’ordine resta attesa, ma il tempo stringe e tra pochi giorni inizierà il campionato. Pista Koné non chiusa
In via della Liberazione la parola d’ordine resta attesa, ma il tempo stringe e tra pochi giorni inizierà il campionato. L’agenda dei dirigenti si è aggiornata nelle ultime ore: la priorità è sbloccare due cessioni pesanti, quelle di Kristjan Asllani e Mehdi Taremi, prima di poter affondare il colpo sugli acquisti.

"Ai dirigenti non dispiacerebbe anche un’uscita in difesa (Pavard?) visto che i posti in lista Champions scarseggiano e acquistando due giocatori si rischierebbe di dover lasciare fuori un nome illustre. Ausilio e Marotta non hanno abbandonato la pista Manu Koné, si aspettano riscontri da Roma dopo che i Friedkin hanno stoppato la possibile trattativa. Più indietro Frendrup, che pure è un profilo gradito. Per la retroguardia, sul taccuino Solet. Altri sono sotto osservazione. A breve bisognerà prendere delle decisioni", si legge sul Quotidiano Sportivo.

