Il mercato estivo si prepara a vivere nuovi incastri tra Inter e Napoli, con affari in divenire che potrebbero cambiare il volto delle due squadre e influenzare le strategie di Cristian Chivu e Antonio Conte. Al centro del dialogo c’è un possibile scambio che potrebbe far rumore: Davide Frattesi per Giacomo Raspadori.