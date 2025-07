"Non ci sono dubbi sulle sue potenzialità. E l’età (19 anni da compiere soltanto il prossimo 21 dicembre) offre un orizzonte temporale in doppia cifra. Senza trascurare poi le sue caratteristiche, visto che in una difesa a tre il suo posto è in mezzo, da vera e propria guida del reparto. Ed è proprio al centro che l’Inter ha più urgenza di ricambi, tenendo conto anche delle primavere di Acerbi, già 37, e De Vrij, 33, entrambi con il contratto in scadenza nel 2026. Attenzione però, nel caso in cui dovesse essere ingaggiato Leoni non prenderebbe il posto di nessun altro: sarebbe un’aggiunta nell’organico a disposizione di Chivu. Evidentemente solo in un secondo momento, qualora la trattativa portasse realmente allo sbarco in nerazzurro, verrebbero fatte le valutazioni del caso su chi dovrebbe restare fuori dalla lista Champions. Insomma, ce n’è abbastanza per comprendere perché il club di viale Liberazione sia disposto ad investire anche 35 milioni di euro pur di aggiudicarselo", conferma il CorSport che poi spiega: