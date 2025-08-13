"Un successo su 5 amichevoli porta consiglio al Torino. In vista dell’esordio in campionato contro l’Inter i granata sono a caccia di un profilo di centrocampo che dia equilibrio a una squadra finora apparsa troppo sbilanciata, e macchinosa a metà campo. E hanno messo gli occhi su un giocatore che nei nerazzurri continua ad essere una seconda o terza scelta. Si tratta di Kristjan Asllani, talentuoso albanese di 23 anni cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, che da quando è finito a Milano ha perso il campo a causa di una concorrenza feroce".

"E adesso dopo 3 anni può partire. Che abbia lo stesso agente del tecnico Baroni è un caso, ma non il fatto che il Torino stia puntando a lui. Lo segue da tempo e può essere l’occasione giusta, anche se non è semplice. Costa 15 milioni (ma con la strada del prestito tutto è possibile) e lui preferirebbe una squadra di coppa, come il Bologna".