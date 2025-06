Nella giornata di ieri si è aperto un nuovo fronte di mercato, che potrebbe costringere l'Inter a prepararsi a un'uscita importante come quella di Hakan Calhanoglu, pilastro della squadra del ciclo Inzaghi. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il centrocampista turco avrebbe aperto la porta a un trasferimento al Galatasaray:

"«Perché no?». Non è un sì, ma è un’apertura intrigante, di quelle che spalancano fronti di gioco impensabili e che riescono solo ai centrocampisti bravi, coi piedi sopraffini. Una giocata alla Calha, insomma, che guarda caso sembra essere l’autore dell’uscita di cui sopra".

"Riporta il ‘Fanatik’, una delle principali fonti di informazione sullo sport in Turchia, nuovi dettagli del tormentone di mercato che in questo momento anima i tifosi del Galatasaray, e inquieta quelli dell’Inter. Il club turco in patria viene dato pronto a lanciarsi su Calhanoglu: ormai sono giorni che sul Bosforo se ne parla e la notizia è arrivata portata dalle brezze marine fino alle sponde italiane. Peccato che nessuna proposta ufficiale".