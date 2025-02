Il giovane argentino in forza al Como è uno dei desideri di mercato del club nerazzurro per l'anno prossimo

Nico Paz è abbastanza palesemente nei radar dell'Inter. Il club nerazzurro sta lavorando ai fianchi l'entourage del ragazzo, alla ricerca di una sponda favorevole attraverso la quale tentare l'assalto con il Real Madrid. Lo conferma anche TuttoSport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"Sull’argentino, che a Inzaghi ricorda Luis Alberto e per il quale il Como sta lavorando con l’obiettivo di eliminare la ricompra da 10/12 milioni stipulata in favore del Real Madrid, l’Inter è in pressing anche grazie al vicepresidente Zanetti, amico di lunga data di Pablo Paz, padre di Nico e compagno di nazionale di Javier da calciatore".